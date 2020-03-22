Подготовка к коронавирусу: В РФ состоятельные люди устанавливают в квартирах аппараты искусственной вентиляции легких

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В Минздраве РФ заявили, что приобретение подобного аппарата для личного пользования лишено смысла

Состоятельные люди в России стали устанавливать в своих жилищах аппараты искусственной вентиляции легких на случай заражения коронавирусом или различными видами пневмонии.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В частности, издание сделало опрос среди состоятельных жителей Рублевки и один из них, состояние которого превышает миллиард долларов, рассказал, что уже приобрел себе аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью в 1,8 млн. рубл.(около 12 тыс. долл.)

При этом он планирует купить еще два подобных аппарата, хотя лист ожидания на приобретение ИВЛ обычно расписан на восемь месяцев вперед.

В разговоре с журналистами издания продавцы аппаратов ИВЛ отметили, что около 30% всех продаж за последние две недели приходятся на частных покупателей и именно поэтому большинство из них уже продали свои запасы медицинского оборудования и теперь формируют бессрочные листы ожидания.

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А в министерстве здравоохранения РФ такие действия состоятельных россиян не одобрили - там утверждают, что покупать аппараты ИВЛ для личного пользования глупо, ведь определить целесообразность их использования могут только врачи в условиях стационара.

Как сообщалось ранее, в РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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Известно, что число заболевших коронавирусом в РФ достигло 253 человек.