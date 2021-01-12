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Подаренная Лаврову икона из Луганска стоит 12,5 млн евро, — СМИ

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

Драгоценный образ некоторое время хранился в банке

Стоимость позолоченной иконы из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается примерно в 12,5 миллионов евро. Об этом сообщают "Балканский обозреватель" и BN TV.

Как отмечается, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства. После этого ее передали на хранение банку UKIO с литовскими владельцами. Однако, как именно икона попала в боснийский банк, не сообщают. 

По данным телеканала, Милорад Додик хотел "вернуть в Россию то, что им предстояло, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной".

Однако, сам акт вручения подарков Лаврову в Сараево, по предварительным данным, состоялся вне протоколов. Сообщается, что один из советников Додика пригласил на встречу с Лавровым две съемочные группы, чтобы зафиксировать акт передачи подарков.

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Позже в СМИ сообщили, что на 300-летней иконе стоит печать, которая удостоверяет принадлежность ее Советской Украине. При этом Додик заявил, что икона была найдена в Луганске.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что в Боснии и Герцеговине российскому министру Сергею Лаврову подарили украинскую 300-летнюю икону из Луганска. 

После скандала вокруг драгоценного подарка у президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика пояснили, что Лаврову передали "семейную икону".

Несмотря на это, МИД Украины заявило о необходимости вернуть подарок в Украину, ведь это предмет культурного наследия. 

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