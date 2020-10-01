Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

Их везут в больницу города Мартуни

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе под обстрел попали два журналиста из Франции. Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян.

По его словам, под обстрел попали журналисты французской газеты Le Monde. Двое из них ранены, по предварительным данным, оба являются гражданами Франции.

Кроме того, российский телеканал "Дождь" сообщил, что под обстрел в Мартуне попала группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главного редактора "Дождя" Дмитрий Еловский и корреспонденты из Ливана. Перед самым обстрелом они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы. Их эвакуировали в хранилище.

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Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращение огня в Нагорном Карабахе.