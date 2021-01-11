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Под Москвой самосвал протаранил автоколонну военных, погибли четыре человека

Военнослужащие возвращались с учебы по вождению на полигоне

Не менее 4 человек погибли и 10 пострадали в масштабном ДТП, которое произошло сегодня на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, грузовик протаранил колонну автобусов учебного центра ФКУ "Войсковая часть 83466", которая занимается подготовкой водителей для Минобороны РФ.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением, не успел остановиться перед затормозившей колонной. Один из пострадавших военных находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись два авто, в результате ДТП погибла пассажирка еще четверо людей получили ранения. 

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