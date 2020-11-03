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Почти сотня китов выбросилась на побережье Шри-Ланки, животных пришлось толкать обратно в океан

Это самый большой подобный случай в регионе

На западном побережье Шри-Ланки пришлось спасать около 100 китов-пилотов, которых выбросило на мель. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно сообщению, незадолго до сумерек короткоплавних китов-пилотов заметили возле прибрежного города Панадура, а уже через час их количество увеличилось примерно до 100.

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Как отмечается, Управление по охране морской среды Шри-Ланки направило своих представителей для помощи в спасательной операции. Также в управлении заявили, что это самая большая группа китов, которая когда-нибудь здесь застряла. 

"Очень необычно, что такая большая группа достигла наших берегов", - рассказал руководитель управления Дхаршани Лахандапура и добавил, что причина такого поведения животных неизвестна.

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Напомним, недавно один из студентов Калифорнийского университета выяснил, что кости, которые нашли в 1980-х годах в Антарктике и положили в университетский музей неидентифицированными, принадлежат гигантским хищным птицам, жившим десятки миллионов лет назад.

 

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