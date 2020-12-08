Побочные действия и эффективность: Опубликованы подробные данные испытаний вакцины Pfizer

Pfizer и BioNTech заявили об эффективности своей вакцины на 95% Фото из открытых источников

Регулятор описал профиль безопасности вакцины как "благоприятный"

Вакцина против коронавируса компании Pfizer и BioNTech показала свою эффективность на 95 процентов, однако препарат имеет несколько побочных эффектов. Данные об испытаниях, эффективности и побочных эффектах вакцины обнародовал совещательный комитет Управления по вопросам контроля за качеством продуктов и медикаментов США (FDA), передает CNN.

"Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, безопасность вакцины компаний Pfizer и BioNTech является "благоприятной". Однако, препарат обладает рядом побочных эффектов. Наиболее распространенными реакциями были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка.

Однако, примерно 4,6 процентов участников испытания сообщили о тяжелых побочных эффектах от препарата. Отмечается, что тяжелее всего перенесли вакцинацию люди старшего возраста. В детальном описании также отметили, что побочные эффекты могут также проявляться в виде опухания лимфатических узлов.

В то же время в документе подчеркнули, что пока собрано недостаточно данных, которые позволили бы сделать выводы о безопасности вакцины для детей до 16 лет, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме этого, во время тестирования вакцины шесть участников умерли. В документе подчеркнули, что "все летальные случаи связаны с ходом событий, что происходят в общей популяции возрастных групп, где они произошли, с одинаковым темпом".

По предварительной информации, в четверг, 10 декабря, Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов обсудит документ и предоставит официальные рекомендации по препарату.

Напомним, на прошлой неделе Британия получила первые дозы вакцины против коронавируса COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. А 8 декабря страна начала вакцинировать этим препаратом население. Первыми прививки получили медики и люди старше 80 лет.