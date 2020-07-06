live
Новости » Мир Читати новину українською

По случаю 85-летия Далай-лама выпустил собственный музыкальный альбом

Далай-лама XIV Фото из открытых источников

В альбом вошли композиции с мантрами и учениями

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV решил отпраздновать свой 85-й день рождения весьма необычным способом - он выпустил собственный альбом мантр и учений "Внутренний мир". Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, альбом, в который вошли 11 композиций, начинается треком "Одна из моих любимых молитв" и продолжается тем, как тибетский духовный лидер декламирует медитации и высказывания под сопровождение музыки.

Как отмечается, идею записать альбом предложила студентка Далай-ламы из Новой Зеландии Джунлле Кунин еще пять лет назад. Она связалась с духовным лидером в 2015 году, а он, к ее удивлению, согласился. 

Новости по теме: Оззи Осборн выпустил первый за десять лет альбом

Женщина сделала первые записи в резиденции Далай-ламы в Дхарамсале, Индия, а затем вернулась домой, где вместе со своим мужем Авраамом и другими музыкантами работала над созданием музыки для треков. 

"Это честь для меня. Это было невероятно и страшно от доверия и ответственности", - сказал Авраам Кунин.

В промо-ролике к альбому Далай-лама объяснил, почему согласился принять участие в подобном проекте: "Сама цель моей жизни - служить, настолько, насколько я могу".

Новости по теме: Умер украинский композитор Мирослав Скорик

Напомним, в понедельник, 6 июля, в одной из больниц Рима ушел из жизни известный композитор Эннио Морриконе

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Журналист Кацман: "Закон о медиа 2693-д, продвигаемый "слугами" в Раде, - это не защита СМИ от власти, а защита власти от СМИ!" Кацман: Из-за роста рейтинга ОПЗЖ Нацсовет по ТВ пошел в атаку на Медведчука и натравил на партию радикалов Когда нет монополии государства, за дело берется улица: Кацман о протестах радикалов Журналист Кацман: "Политическая" отставка Смолия не только вызов для гривни - это и сигнал, что начинается "большая игра" и впереди выборы!
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Решение вопроса Донбасса. Вакантное кресло главы Нацбанка | Ток-шоу
Тимофей Милованов | HARD с Влащенко | 06.07.20
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра
Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Отставка Смолия. Местные выборы: Кто пойдет в мэры Киева | Инсайды недели с Наташей Влащенко | 3.07.20