По случаю 85-летия Далай-лама выпустил собственный музыкальный альбом

Далай-лама XIV Фото из открытых источников

В альбом вошли композиции с мантрами и учениями

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV решил отпраздновать свой 85-й день рождения весьма необычным способом - он выпустил собственный альбом мантр и учений "Внутренний мир". Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, альбом, в который вошли 11 композиций, начинается треком "Одна из моих любимых молитв" и продолжается тем, как тибетский духовный лидер декламирует медитации и высказывания под сопровождение музыки.

Как отмечается, идею записать альбом предложила студентка Далай-ламы из Новой Зеландии Джунлле Кунин еще пять лет назад. Она связалась с духовным лидером в 2015 году, а он, к ее удивлению, согласился.

Новости по теме: Оззи Осборн выпустил первый за десять лет альбом

Женщина сделала первые записи в резиденции Далай-ламы в Дхарамсале, Индия, а затем вернулась домой, где вместе со своим мужем Авраамом и другими музыкантами работала над созданием музыки для треков.

"Это честь для меня. Это было невероятно и страшно от доверия и ответственности", - сказал Авраам Кунин.

В промо-ролике к альбому Далай-лама объяснил, почему согласился принять участие в подобном проекте: "Сама цель моей жизни - служить, настолько, насколько я могу".

Новости по теме: Умер украинский композитор Мирослав Скорик

Напомним, в понедельник, 6 июля, в одной из больниц Рима ушел из жизни известный композитор Эннио Морриконе.