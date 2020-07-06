По случаю 85-летия Далай-лама выпустил собственный музыкальный альбом
В альбом вошли композиции с мантрами и учениями
Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV решил отпраздновать свой 85-й день рождения весьма необычным способом - он выпустил собственный альбом мантр и учений "Внутренний мир". Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, альбом, в который вошли 11 композиций, начинается треком "Одна из моих любимых молитв" и продолжается тем, как тибетский духовный лидер декламирует медитации и высказывания под сопровождение музыки.
Как отмечается, идею записать альбом предложила студентка Далай-ламы из Новой Зеландии Джунлле Кунин еще пять лет назад. Она связалась с духовным лидером в 2015 году, а он, к ее удивлению, согласился.
Женщина сделала первые записи в резиденции Далай-ламы в Дхарамсале, Индия, а затем вернулась домой, где вместе со своим мужем Авраамом и другими музыкантами работала над созданием музыки для треков.
"Это честь для меня. Это было невероятно и страшно от доверия и ответственности", - сказал Авраам Кунин.
В промо-ролике к альбому Далай-лама объяснил, почему согласился принять участие в подобном проекте: "Сама цель моей жизни - служить, настолько, насколько я могу".
Напомним, в понедельник, 6 июля, в одной из больниц Рима ушел из жизни известный композитор Эннио Морриконе.