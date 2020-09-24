Племянница Трампа подала на него в суд за "мошенничество с наследством"

Дональд Трамп. Из открытых источников

Кроме президента США, Мэри Трамп обвиняет тетю Мэриэнн и уже покойного дядю Роберта

Племянница президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, 55-летняя Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск с обвинением дяди в похищении десятков миллионов долларов, которые должны были достаться ей по наследству. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно иску, Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их уже покойный брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред потеряли часть состояния, оставленного им отцом, а также не получили "справедливую долю в наследстве", оставшемся после деда.

Дональд Трамп с сестрой Мэриэнн и братом Робертом Фото из открытых источников

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри, братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали "целую схему для выкачивания средств, сокрытия их хищения и лжи относительно истинной ценности наследства".

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, врали насчет реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - заявила Мэри Трамп.

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Напомним, в США кандидатов в президенты страны Дональда Трампа и Джозефа Байдена 33 женщины обвиняют в сексуальных домогательствах. В частности, действующего президента 16 женщин обвиняют в том, что он насильно целовал их и щупал, 7 – в неприемлемых сексуальных действиях и 2 – в домогательствах и изнасиловании; Байдена 7 – в неприемлемых комментариях и касаниях и 1 – в домогательствах.

Позже бывшая модель Эми Доррис заявила о том, что президент США Дональд Трамп изнасиловал ее на Открытом чемпионате США по теннису US Open 1997 года.