Писателя Михаила Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве

Михаил Жванецкий РИА Новости

Церемонии прощания с артистом не будет

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя писателя Олега Сташкевича.

Отмечается, что мероприятие будет полностью закрытым. "Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытым. Завтра и в Москве", – сказал представитель.

Напомним, в начале октября этого года стало известно, что писатель Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность, поскольку артист "чувствует себя пожилым человеком".

В минувшую пятницу, 6 ноября, представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что артист скончался на 87-году жизни. Пока неизвестно, что стало причиной смерти.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Михаила Жванецкого. По словам Зеленского, он один из пылких поклонников Жванецкого и считает, что его сатира стала для многих мудростью.