live
Новости » Мир Читати новину українською

Пираты освободили из плена шестерых украинцев с судна Stevia

Освобожденные из плена моряки Instagram / Владимир Зеленский

Моряки пробыли в неволе полтора месяца

В субботу, 30 января, нигерийские пираты освободили из плена шестерых украинских моряков, которые были членами экипажа захваченного судна Stevia.  Об этом в Instagram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал президент.

По его словам, украинцы сейчас в безопасности и в ближайшее время вернутся на родину.

Новости по теме: В Гвинейском заливе пираты взяли в плен граждан Украины и России

Также Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов, которые проводили переговоры для освобождения украинских моряков. 

Напомним, в декабре 2020 года у берегов Нигерии, в Гвинейском заливе, пираты напали на сухогруз STEVIA и похитили восьмерых моряков. Среди похищенных было по меньшей мере шестеро украинцев. В частности, капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вопрос на повестке дня не стоит: Песков о присоединении Донбасса к России Российский гимн заблокировали на Youtube: В РФ назвали это "хамством" Януковичу сообщено о подозрении в госизмене за подписание "Харьковских соглашений" в пользу РФ Путин рассказал о перспективах начала новой мировой войны в 21 веке
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Протесты ФОПов. Заоблачные тарифы. Очередная попытка Витренко | Ток-шоу
Книги для
Беременность и COVID-19. Инфицирования врачей. Холод в больницах | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Владимир Кацман | Ток-шоу
ВРУ разрешила вакцинацию. Сильные снегопады. Игры синевирских медведей | #Новости | 29.01.21