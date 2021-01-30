Пираты освободили из плена шестерых украинцев с судна Stevia

Освобожденные из плена моряки Instagram / Владимир Зеленский

Моряки пробыли в неволе полтора месяца

В субботу, 30 января, нигерийские пираты освободили из плена шестерых украинских моряков, которые были членами экипажа захваченного судна Stevia. Об этом в Instagram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал президент.

По его словам, украинцы сейчас в безопасности и в ближайшее время вернутся на родину.

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Также Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов, которые проводили переговоры для освобождения украинских моряков.

Напомним, в декабре 2020 года у берегов Нигерии, в Гвинейском заливе, пираты напали на сухогруз STEVIA и похитили восьмерых моряков. Среди похищенных было по меньшей мере шестеро украинцев. В частности, капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.