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Пирамиду Хеопса подсветили призывами оставаться дома из-за коронавируса

Министерство туризма поблагодарило всех врачей за то, что они спасают жизни людей

Власти Египта использовали необычный способ, чтобы напомнить туристам и местным жителям о мерах личной безопасности во время распространения кооронавируса COVID-19. На пирамиду спроецировали сообщение с призывом оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Египта.

Согласно сообщению, вчора вечером, 30 марта, в долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности, и не создавать проблем врачам и окружающим.

Власти страны также выразили благодарность медикам, которые сражаются с опасной болезнью надписью "Спасибо тем, кто защищает нас".

Напомним, ранее в Египте около Каира продезинфицировали Великие пирамиды Гизы и все археологические объекты.

Ранее сообщалось, что мэрию Киева подсветили цветами флага Италии в знак поддержки страны в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19

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