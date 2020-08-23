Пилоты пытались управлять самолетом до последнего: Иран опубликовал данные черных ящиков самолета "МАУ"

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Двигатели самолета продолжали работать после первого взрыва

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала расшифрованные данные бортовых самописцев со сбитого в январе 2020 года близ Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает Tasnim.

Согласно сообщению, выступая на пресс-конференции в воскресенье, 23 августа, руководитель организации гражданской авиации Ирана Торадж Декани заметил, что не принято обнародовать технические и экспертные данные относительно авиакатастроф в независимом отчете, но президент Ирана приказал обнародовать информацию относительно украинского самолета с полной прозрачностью.

Как отмечается, следственно-оперативная группа установила, что черные ящики перестали записывать данные полета в 06:14:56, поскольку взорвалась первая ракета, до этого самолет летел в обычных условиях.

Кроме этого, черный ящик зафиксировал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва. Так трое пилотов экипажа, в том числе инструктор полетов, знали о ненормальной ситуации и пытались контролировать и управлять самолетом до последнего момента.

Инструктор полетов предоставил необходимые указания, как гласит разговор, у самолета возникли проблемы с электричеством, поскольку летный экипаж включил вспомогательный блок питания. Также летный инструктор признал, что оба реактивных двигателя работали секунды после взрыва.

"Несмотря на то, что запись звука в кабине остановился через 19 секунд после взрыва, и что вторая ракета достигла самолета минимум через 25 секунд после первого взрыва, не было проведено анализа функции и влияния второй ракеты на данные черного ящика", - пояснил Декани.

Напомним, 8 января 2020 года самолет "МАУ" был сбит иранскими военными недалеко от аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Иран прислал во Францию черные ящики сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Поутру 20 июля они были доставлены в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, а 24 июля французские специалисты заявили, что уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета.