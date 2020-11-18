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В США завершили испытания вакцины от COVID-19 с эффективностью 95%

Новые результаты Pfizer свидетельствуют об эффективности вакцины на 95% Фото из открытых источников

Компания планирует подать заявление на экстренное одобрение в Управление по контролю за продуктами и лекарствами

В среду, 18 ноября, американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о завершении испытательного периода своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Pfizer, разработанный препарат на 95% помогает в борьбе с легкой и тяжелой формами коронавируса. Кроме этого, вакцина на 94% показала эффективность для пожилых людей, которые более уязвимы к COVID-19 и не реагируют на некоторые типы вакцин.

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В связи с этим в компании планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами с просьбой одобрить вакцину в течение нескольких дней.

После регистрации вакцины Pfizer и BioNTech планируют изготовить 50 млн доз препарата до конца 2020 года и 1,3 млрд доз - до конца 2021 года. 

Напомним, недавно Pfizer опубликовала результаты третьей стадии испытаний вакцины против коронавируса, которые доказали, что она помогает предотвратить заражение на 90%.

После чего Европейская комиссия заявила о намерении закупить примерно 300 млн доз этого препарата. 

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