Pfizer опровергла слухи о наличии микрочипов в вакцине от COVID-19

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Компания обнародовала полный состав вакцины

Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 производства американской компании Pfizer не содержит ингридиентов, которые напоминают микрочипы, о чем говорится в распространенных теориях заговора. Об этом сообщила директор по глобальным связям со СМИ Pfizer Джерика Питтс, передает The New York Times.

Отмечается, что в самой вакцине есть один активный ингредиент: молекула, называется информационной РНК, или мРНК, которая содержит генетические инструкции относительно белка коронавируса. После введения мРНК молекула помогает организму усвоить одну из отличительных черт COVID-19, благодаря чему вирус будет распознан и быстро ликвидирован, в случае попадания в организм.

Также вакцина от Pfizer содержит девять других ингредиентов. Четыре из них - липиды, которые образуют жирный защитный пузырек вокруг мРНК. Обвитые жирной сферой, генетические инструкции лучше находят путь к клеткам.

Кроме того, препарат содержит сахарозу и четыре соли: хлорид калия, одноосновный фосфат калия, основной дигидрат фосфата натрия и хлорид натрия (поваренная соль). Эти химические вещества содержатся в различных вакцинах, которые давно используются. В частности, соли помогают согласовать содержание вакцины со средой человеческого организма.

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Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что первая в стране прививка от коронавируса COVID-19 уже сделана. Тогда журналисты сообщили, что первым человеком в США, которого иммунизировали в рамках массовой вакцинации, стал медицинский работник в Нью-Йорке.