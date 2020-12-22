Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом штамме коронавируса

PA MEDIA

Это произойдет в ближайшие недели

Компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового варианта COVID-19. Эффективность препарата против штамма, вероятно, будет доказана. Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин изданию Bild.

По мнению главы компании, вакцина будет эффективной против вируса.

"В ближайшие недели это будут проверять", - рассказал Шахин.

По его мнению, сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам) было замечательным.

Шахин признал, что немецкие власти помогли ответить на ряд вопросов в процессе получения сертификации, и в итоге "удалось ускорить весь процесс". Всего, по его словам, компания намерена произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

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Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает уже в этом месяце предоставить разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.