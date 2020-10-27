Певица Земфира заразилась коронавирусом

Земфира Фото из открытых источников

Сама певица эту информацию пока не подтвердила

Известна российская певица Земфира Рамазанова получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, 44-летняя исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест, который показал положительный результат. На данный момент, госпитализация Земфире не понадобилась - она находится дома и лечится по рекомендациям врачей.

Сама певица эту информацию пока не подтвердила.

Еще весной Земфира рассказывала, что проводит самоизоляцию дома, и призывала к этому своих поклонников.

"Сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить", - отмечала она.

Где и при каких обстоятельствах она заразилась коронавирусом, пока неизвестно.



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