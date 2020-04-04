Певица Pink и ее маленький сын заразились коронавирусом
По словам певицы, она и ее семья сейчас абсолютно здоровы
Американская певица Pink рассказала, что заразилась коронавирусной болезнью COVID-19, однако через две недели смогла полностью выздороветь. Об этом исполнительница сообщила в Twitter.
По словам Pink, она и ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали симптомы COVID-19 две недели назад, после чего обратились за помощью к медикам. Впоследствии врач певицы провел ей тест на коронавирус, который показал положительный результат, COVID-19 подтвердили.
(1 of 2) ❤️ pic.twitter.com/giodqm0PWf— P!nk (@Pink) April 4, 2020
После этого Pink и ее семья провели на карантине 14 дней и выполняли все указания врача.
Однако теперь, по словам певицы, она и ее семья, полностью выздоровели.
"Всего несколько дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", – отметила Pink.
К слову, в связи со вспышкой коронавируса Pink выделила по 500 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе. По словам Pink, таким образом она хочет поддержать медработников, которые "ежедневно сражаются на передовой".
Напомним, недавно в Соединенных Штатах Америки легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони в возрасте 59 лет умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19.