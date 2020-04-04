Певица Pink и ее маленький сын заразились коронавирусом

Pink заразилась COVID-19 Фото из открытых источников

По словам певицы, она и ее семья сейчас абсолютно здоровы

Американская певица Pink рассказала, что заразилась коронавирусной болезнью COVID-19, однако через две недели смогла полностью выздороветь. Об этом исполнительница сообщила в Twitter.

По словам Pink, она и ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали симптомы COVID-19 две недели назад, после чего обратились за помощью к медикам. Впоследствии врач певицы провел ей тест на коронавирус, который показал положительный результат, COVID-19 подтвердили.

После этого Pink и ее семья провели на карантине 14 дней и выполняли все указания врача.

Однако теперь, по словам певицы, она и ее семья, полностью выздоровели.

"Всего несколько дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", – отметила Pink.

К слову, в связи со вспышкой коронавируса Pink выделила по 500 миллионов долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе. По словам Pink, таким образом она хочет поддержать медработников, которые "ежедневно сражаются на передовой".

Напомним, недавно в Соединенных Штатах Америки легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони в возрасте 59 лет умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19.