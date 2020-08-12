Первый запуск украино-американской ракеты Firefly состоится осенью
Запуск запланирован на конец октября или начало ноября
Украино-американская космическая компания Firefly Aerospace готовится к первому запуску ракеты Alpha, который запланирован на конец октября или начало ноября. Об этом сообщает международное космическое издание Space.com.
Alpha - это двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для малых грузов, и способна вывести до 650 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 1000 кг на низкую околоземную орбиту.
"Первый запуск ракеты готовился еще в начале 2020 года, но пандемия COVID-19 повлиял на планы компании. Из - за задержек с поставками материалов строительство ракеты замедлилось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основатель компании Максим Поляков, чтобы добиться запуска в этом году, увеличил инвестиции для расширения штата с 250 до 310 сотрудников.
Помимо проекта Alpha, Firefly Aerospace разрабатывает также ракету тяжелого класса Beta и автоматический лунный посадочный модуль для NASA в рамках проекта Артемида, целью которого президент США Дональд Трамп установил возвращение человека на Луну к 2024 году.
"Сейчас ракета Alpha практически готова, а запуск запланирован на конец октября или начало ноября с военной базы Ванденберг, где ракету также ждут финальные тесты", - пишет издание.
"Запуск запланирован на середину октября этого года, что на пару месяцев раньше, чем мы планировали. Пожар нам практически не помешал, он не повредил испытательный стенд, и мы все равно получили большую часть тестовых данных, которые нам были необходимы на этой стадии.
Наверное, это отодвинуло нас на месяц, и еще месяц-полтора у нас забрал COVID. В целом, я думаю, нам очень повезло в обоих случаях, нам не пришлось откладывать все на более длительный срок", - сказал CEO Firefly Aerospace Том Маркусик.
Сообщается, что 20 июля мобильный стенд Firefly отправился на базу Ванденберг, и прибыл в Калифорнию 27 июля.
"Ракета Alpha разработана для доставки малых спутников на орбиту. Обычно такие спутники доставляются как дополнительная нагрузка к большим миссиям, это так называемый "райдшер". Alpha же будет специализироваться именно на малых спутниках и конкурировать на рынке за счет самой низкой цены доставки за 1 кг груза", - отмечает издание.
Справочно: Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.
Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов заявлял, что Украина планирует запускать ракеты в космос до 2023-2024 годов.