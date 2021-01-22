Первый в истории договор о запрете ядерного оружия вступил в силу

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Ни одна из стран с ядерным вооружением не присоединилась к соглашению

Сегодня, 22 января, вступил в силу международный договор о запрете ядерного оружия. Об этом сообщает Assocaited Press.

Отмечается, что соглашение было утверждено Генеральной Ассамблеей ООН еще в июле 2017 года и одобрено 122 государствами. Однако ни одна из девяти стран, имеющих ядерное оружие, – США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – не поддержала документ.

В октябре 2020 года договор ратифицировали 50 стран, чем был запущен 90-дневный период до вступления его в силу. По состоянию на вчера, 21 января, соглашение ратифицировала 61 страна, поэтому с сегодняшнего дня ядерное оружие запрещено международным правом во всех этих государствах.

Как сообщает "Радио Свобода" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что соглашение о запрещении ядерных вооружений "является важным шагом к цели сделать мир свободным от ядерного оружия и сильной демонстрацией поддержки " многосторонние подходы к ядерному разоружению". Кроме того, генсек призвал все государства "совместно реализовать эту амбицию по продвижению общей безопасности".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которая ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. Срок действия договора истекает в феврале, и он является последней сделкой, ограничивающей ядерное оружие США и России.