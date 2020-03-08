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Первый случай коронавируса подтвердили в Молдове

Иллюстративное фото

 Фото из открытых источников

Молдова была последним государством-соседом Украины, где до сих пор не было обнаружено COVID-19

В Республике Молдова зарегистрировали первый случай заражения новой коронавирусною инфекцией COVID-19. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
 
Как отмечается, вирус был выявлен у 48-летней гражданки, которая недавно прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинев. Впоследствии женщина была госпитализирована.
 
 
В частности, местную жительницу доставили в медицинское учреждение с повышенной температурой, кашлем и острой дыхательной недостаточностью. Как выяснилось позже, больной также страдает сахарным диабетом, у нее ожирение второй степени и повышенное давление. Сейчас медики называют ее состояние тяжелым.
 
 
Кроме этого, пассажиров, которые летели с больной женщиной одним рейсом, планируют поместить на карантин и проверить их на наличие заболевания.
 
Напомним, накануне, 7 марта, в Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, которого планируют выписать из медицинского учреждения.
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