Первые 100 дней будут осторожные решения: Политолог рассказала, как может измениться политика США после инаугурации Байдена

Телеканал ZIK

Вопрос Украины не будет вопросом №1 для Байдена

Первые 100 дней в должности новоизбранный президент США Джо Байден будет осторожен в своих решениях, он будет больше заниматься урегулированием ситуации внутри Америки.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

Эксперт отметила, что от новоизбранного президента США Джо Байдена как в самих США, так и во всем мире ожидают разворота на 180 градусов и кардинального изменения политики, которую вел его предшественник Дональд Трамп.

"Но в начале, первых 100 дней, Байден будет достаточно осторожен в любых своих решениях. В первое время он особенно будет погружен во внутреннюю политику. Тем более, что этим будет больше заниматься Камала Харрис. Но, думаю, что и Байден будет вынужден утолять внутренние страсти", – отметила Александра Решмедилова.

Относительно отношений между Украиной и США, продолжила гостья ток-шоу, украинский вопрос не будет вопросом №1 в американской политике.

Новости по теме: Байден не сдержал слез во время речи перед выездом на инаугурацию. Видео

"Если рассматривать того же самого Обаму, то переговоры, которые велись между Обамой и Путиным, вы помните, что украинский вопрос был через запятую, даже после сирийского. И я не думаю, что вопрос относительно Украины будет номером один", – сказала Решмедилова и добавила, что Байдену, несмотря на его прежние должности, не нужно будет растолковывать украинскую политику, он как никто "в курсе", многих знает лично и знает кого и за что нужно наказывать.

Напомним, сегодня Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки.

Следует отметить, что уже бывший президент страны Дональд Трамп мероприятие демонстративно не посетил. Это впервые за 152 года, когда глава Белого дома пропустил инаугурацию своего преемника.

Так, утром 20 января Трамп вылетел из Белого дома во Флориду, где расположено его поместье Мар-а-Ла.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп покинул прощальное письмо своему преемнику Джозефу Байдену.