Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Первая российская вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-Вак Минздрав Российской Федерации

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот. Об этом заявили в Минздраве Российской Федерации, передает ТАСС.

Согласно сообщению, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Как отмечается, старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Впоследствии в Минздраве РФ сообщили, что в стране изготовили первую партию препарата, а уже через несколько месяцев в России смогут производить 5 млн доз в месяц.

Тем не менее разработку раскритиковали эксперты и ученые нескольких стран. В частности, Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард, заявил, что одобрение вакцины без третьей фазы испытаний – это "рискованный эксперимент на людях", а Россия поступает безответственно, когда предлагает уже на этой стадии прививаться целым группам населения.