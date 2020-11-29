Перенос Олимпийских игр на 2021 год обойдется Японии в почти 2 миллиарда долларов, – СМИ

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Деньги пойдут на охрану, плату за аренду и другие расходы

Япония должна потратить дополнительные 1,9 млрд долларов на перенос Олимпийских игр на 2021 год. Об этом сообщает Kyodo news со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что власти Токио и правительство Японии планируют в декабре принять решение о том, какую часть расходов возьмет не себя каждая сторона после обсуждения дополнительных расходов на осуществление мер по борьбе с распространением коронавируса на Олимпиаде следующим летом.

По предварительным данным, дополнительные расходы будут включать расходы, связанные с охраной игровых площадок, плату за аренду и хранение оборудования, а также затраты на рабочую силу.

В то же время журналисты сообщают, что после принятия в марте решения о переносе Олимпиады, ожидалось, что это дополнительно будет стоить примерно 29 млн долларов.

Напомним, недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Олимпийские игры 2021 года в Японии должны стать символом надежды для мира. Однако он добавил, что пока точно неизвестно, состоится ли Олимпиада в следующем году.