live
Новости » Мир Читати новину українською

Пентагон заказал для Украины два патрульных катера, – СМИ

Катер Mk VI Фото из открытых источников

Суда будут переданы Украине в рамках помощи

Министерство обороны США заключило контракт с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI, двое из которых будут переданы Украине. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что в целом Военно-морские силы Украины могут рассчитывать на 16 таких судов. "Министерство обороны США заявило о заключении контракта с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульный катеров Mk VI. Стоимость соглашения, согласно сообщению на сайте учреждения, составляет 19,96 млн долларов и предусматривает изготовление двух катеров специально для Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, передача катеров происходит по программе Foreign Military Sales, поэтому часть судов будет передана в рамках помощи. Ранее министр иностранных дел заявлял, что шесть катеров будут оплачены американским правительством, остальные - из оборонного бюджета Украины.

Суда типа Mk VI являются новейшими патрульными катерами США, которые до сих пор изготавливались страной исключительно для собственных нужд. В период с 2015 по 2018 год Пентагон заказал 12 таких судов.

Новости по теме: SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 военных спутников

Напомним, недавно командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что в течение первого полугодия 2021 года в Украину прибудут американские патрульные катера класса Island. По его словам, украинские военно-морские силы будут иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пять ошибок, которые могут разрушить бизнес Зеленский в этом году собирается в азиатское турне, – Офис президента "Оппозиционная платформа – За жизнь": "Кредитная наркомания" власти создает риски для украинской экономики и граждан В "Слуге народа" рассказали о судьбе закона "Покупай украинское"
Loading...

программы канала ZIK

Январский локдаун. Тарифная вакханалия. Кризис в стране | Ток-шоу
Вакцинация и COVID-19 | Сергей Кравченко | Спецэфир на ZIK
Штрафовать за язык. Новые правила локдауна. Где вакцина? | Ток-шоу
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Дуэт