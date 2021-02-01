Пенсии не хватает: Бывший президент Польши Валенса ищет работу

Лех Валенса. Фото: ZIK/EPA/MARKUS SCHREIBER

По его словам, много денег тратит жена

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса ударила по его финансам, а пенсионных выплат не хватает. Об этом сообщает Onet.

"Я не знаю, что мне делать, потому что я не могу летать на лекции, и я должен заработать немного денег, потому что моя жена тратит больше, чем моя мать", - отметил экс-президент страны.

По его словам, он получает пенсию в размере 6000 злотых, но этого все равно не достаточно для жизни. Поэтому вынужден искать дополнительный заработок.

"Лучше всего чувствую себя электриком.Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но чертова вещь изменилась, и я не знаю, эти ли машины меня сейчас убьют", - добавил бывший президент.

При этом Лех Валенса дополнил, что коронавирусная пандемия оставила отпечаток на его жизни.

"После полугода такой ситуации, как сейчас, я пойду с сумками и буду собирать деньги перед церковью, а последнюю работу оставил, потому что условия были ниже моих потребностей", - добавил он.

Напомним, в ноябре в интервью "Rzeczpospolita" бывший президент Польши заявил о своем банкротстве, поскольку все время пытался отдать все людям, но ничего не брал себе.

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Также ранее сообщалось, что в затруднении оказался бывший вице-президент США Майкл Пенс, но совсем по другим причинам. На протяжении своей жизни он не приобрел собственной недвижимости и сейчас вынужден жить у родственников и друзей.