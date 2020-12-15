Павлин мелового периода. В Бразилии нашли необычного динозавра с шипами в плечах

Динозавр-павлин Фото из открытых источников

Его яркие черты использовались, чтобы ослепить красотой представителей своего вида или запугать врага

Ученые из Государственного музея естественной истории в немецком Карлсруэ открыли новый вид динозавров, который отличается очень специфическим внешним видом. Авторы работы говорят, что открытие животные с шипами (или лентами) в плечах проливает новый свет на то, как птицы, такие как павлины, получили свою способность распускать хвост, передает EurekAlert.

Отмечается, что новый вид, Ubirajara jubatus, был размером с курицу, с гривой на спине и жесткими шипами или лентами, которые торчали из плеч и обратно, — черты, которые никогда ранее не встречались в летописи окаменелостей. Считается, что его яркие черты использовались, чтобы ослепить красотой представителей своего вида или запугать врага.

Международная группа ученых во главе с профессором Дэвидом Мартіллом и исследователем Робертом Смитом из Портсмутского университета и профессором Дино Фрей из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ, Германия, открыла новый вид не в Бразилии, а изучая окаменелости в музее Карлсруэ.

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"Что особенно необычно в этом звере, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких лент с обеих сторон его плеч, которые, вероятно, использовались для демонстрации, для привлечения партнера, соперничества между самцами или для отпугивания врага. Мы не можем доказать, что это самец, но, учитывая несоответствие между самцами и самками птиц, похоже, что образец был самцом, причем молодым, что странно", - сказал профессор Мартілл.

Ленты-это не чешуя или мех, и не перья в современном понимании этого слова. Похоже, это структуры, уникальные для этого животного.

"Это такие экстравагантные черты для такого маленького животного, и совсем не то, что мы могли бы предсказать, если бы у нас был только скелет. Зачем украшать себя так, чтобы вы были более заметны как для вашей жертвы, так и для потенциальных хищников?",- добавил Роберт Смит.

По мнению авторов работы, дело может быть в том, что для многих животных эволюционный успех — это больше, чем просто выживание, животные также должны хорошо выглядеть, чтобы передать свои гены следующему поколению.

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"Современные птицы славятся своим сложным оперением и особым поведением для привлечения партнеров. Хвост Павлина и самцы райских птиц являются хрестоматийными примерами этого. Ubirajara jubatus показывает нам, что эта склонность к хвастовству не является уникальной птичьей характеристике, а то, что птицы унаследовали от своих предков-динозавров", — отметил Роберт Смит.

Ubirajara jubatus жил около 110 млн лет назад, во время мелового периода, и тесно связан с европейским юрским динозавром Compsognathus. Часть длинной густой гривы, спускающейся по спине животного, сохранилась почти нетронутой. Лапы были покрыты меховыми нитками.

Считается, что грива контролировалась мышцами, которые позволяли ей подниматься, аналогично тому, как собака поднимает шерсть, а дикобраз поднимает шипы, когда ему угрожают.

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"Любое существо с подвижными волосами или перьями в качестве прикрытия тела имеет большое преимущество в том, что оно упрощает контур тела для более быстрой охоты или побега, а также для улавливания или выделения тепла", - сказал профессор Мартилл.

Грива-не единственная необычная особенность. Исследователи описывают как "загадочные" длинные плоские жесткие ленты из кератина на плечах существа, каждая из которых имеет небольшой острый гребень, идущий по середине. Эти ленты были расположены так, чтобы не ограничивать свободу движений его лап, поэтому они не ограничивали бы способность животного охотиться.

Смит утверждает, что сложное оперение Ubirajara могло повысить его шансы на выживание.

"Убираджара-самый примитивный из известных динозавров, обладающий покровными структурами отражения. Он представляет собой революцию в общении динозавров, последствия которой мы все еще можем наблюдать сегодня у живых птиц", — подчеркнул ученый.

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Ранее сообщалось, что греческие и испанские исследователи предложили гипотезу, согласно которой зимняя спячка была присуща предкам человека.