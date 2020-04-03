Патриарх Кирилл ездил с чудотворной иконой на "Мерседесе" по Москве и молился за освобождение от коронавируса

Также кортеж патриарха сопровождали автомобили полиции

Кортеж патриарха Кирилла проезжает возле Кремля Медуза

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провез чудотворную икону Богородицы по улицам Москвы на "Мерседесе" с мигалками и кортежем сопровождения, и также помолился за победу над коронавирусом. Об этом сообщает Медуза.

Согласно сообщению, в пятницу, 3 апреля, патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери "Умиление", которую верующие считают чудотворной, и помолился об освобождении от пандемии коронавируса.

Следует заметить, что для своей поездки он выбрал автомобиль "Мерседес" с мигалкой, который дополнительно сопровождали еще несколько авто, в том числе полицейских.

Прямую трансляцию действа транслировали некоторые федеральные телеканалы, а на одном из религиозных телеканалов в это время в нижней части экрана показывали молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила в конце марта.

Пока мы самоизолировались, Москву спасает Патриарх. Кроме шуток – Кирилл объезжает Москву, сидя в "Мерседесе", и читает молитвы за спасение страны от коронавируса. Все это транслируется в прямом эфире телеканала "Спас", ведущие молятся.



Кажется, пик эпидемии выглядит именно так. pic.twitter.com/rk8Znqgqgk — baza (@bazabazon) April 3, 2020

Напомним, ранее в Одесской области священнослужители УПЦ с иконами и молитвами от коронавируса три часа летали над регионом на "кукурузнике".