Пассажирам лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, позволят сойти на берег в одном из портов

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Все пассажиры будут проверены на наличие коронавируса, прежде чем им будет разрешено покинуть судно

Пассажирам лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус Covid-19, позволят сойти на берег в порту Окленда.

Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, речь шла о том, что лайнер прибудет в Окленд в воскресенье, но теперь появилась информация, что судно прибудет в порт в понедельник.

"Корабль прибудет в порт Окленда в понедельник, время пока не определено", - пояснили представители круизного агентства.

Известно, что процесс высадки займет не меньше двух дней.

При этом всех пассажиров проверят на коронавирус, а тем, у кого его подтвердят, запретят покидать судно.

После того, как пассажиры сойдут на берег, их отправят в медучреждения на карантин.

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А вот карантин для экипажа устроят прямо на борту лайнера.

Как сообщалось ранее, 7 марта на борту круизного корабля Grand Princess обнаружили коронавирус Covid-19. Его подтвердили у 21 пассажира из 46 проверенных.

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В МИД Украины сообщили, что на борту лайнера находится 49 граждан Украины.