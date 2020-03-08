Пассажирам лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, позволят сойти на берег в одном из портов
Все пассажиры будут проверены на наличие коронавируса, прежде чем им будет разрешено покинуть судно
Пассажирам лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус Covid-19, позволят сойти на берег в порту Окленда.
Об этом сообщает CBS.
Как отмечается, речь шла о том, что лайнер прибудет в Окленд в воскресенье, но теперь появилась информация, что судно прибудет в порт в понедельник.
"Корабль прибудет в порт Окленда в понедельник, время пока не определено", - пояснили представители круизного агентства.
Известно, что процесс высадки займет не меньше двух дней.
При этом всех пассажиров проверят на коронавирус, а тем, у кого его подтвердят, запретят покидать судно.
После того, как пассажиры сойдут на берег, их отправят в медучреждения на карантин.
А вот карантин для экипажа устроят прямо на борту лайнера.
Как сообщалось ранее, 7 марта на борту круизного корабля Grand Princess обнаружили коронавирус Covid-19. Его подтвердили у 21 пассажира из 46 проверенных.
В МИД Украины сообщили, что на борту лайнера находится 49 граждан Украины.