Пашинян заявил, что готов уйти с поста премьер-министра " по решению народа"

Никол Пашинян Фото из открытых источников

Также он готов обсудить проведение досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов уйти с должности по решению народа и собирается обсудить с партиями проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году. Об этом Пашинян написал в Facebook.

Он заявил, что оппозиция не смогла привлечь на свою сторону большое количество граждан, но подчеркнул, что судьба должности премьер-министра должна быть определена народом.

"Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны нужно решать свободой выражения. Есть лишь один способ получить ответы на все вопросы - проведение досрочных парламентских выборов. Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские партии на консультации по проведению выборов в 2021 году", - сказал Пашинян.

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Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что правительство страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном должен уйти в отставку.