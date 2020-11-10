Пашинян заявил, что договорился с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Карабахе: Текст соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Премьер Армении заявил, что "принял очень тяжелое решение", в результате которого были достигнуты договоренности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и Российской Федерации по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Об этом глава армянского правительства заявил в своем Facebook.

По словам Пашиняна, он "принял очень тяжелое решение", в результате которого были достигнуты договоренности о прекращении боевых действий.

"Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа", - отметил армянский премьер.

Он также назвал это решение "лучшим в сложившейся ситуации".

Позже, "Sputnik Армения" опубликовал текст документа подписанного Пашиняном, Алиевым и Путиным. Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Также Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе разместят российских миротворцев.

Текст заявления:

"Мы, президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян и президент Российской Федерации В. В. Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

В частности, карта распределения Нагорного Карабаха по мирному соглашению выглядит следующим образом. Синим цветом обозначены территории Нагорного Карабаха, взятые под контроль Азербайджаном до 10 ноября. Желтым, красным, салатовым - территории, которые должны быть переданы Азербайджану согласно договоренностям о прекращении боевых действий.

Карта территории Нагорного Карабаха Nagorno Karabakh Observer

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе в случае, если Армения согласится вывести войска из региона.