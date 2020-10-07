Пашинян допустил расширение боевых действий на территории Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

По его словам, проармянские формирования в Нагорном Карабахе "не будут ждать перегруппировки азербайджанских сил"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил расширение боевых действий на территории Азербайджана. Об этом Пашинян сказал в интервью российскому изданию РБК.

На вопрос, возможно ли расширение боевых действий на территории Азербайджана, Пашинян ответил:

"Если сегодняшняя операция закончится так, как она началась, а я думаю, что это очень вероятно. Потому что армия Карабаха после такой удачи не будет просто сидеть и ждать перегруппировки азербайджанских сил. И я думаю, что, если сегодня у них получится, они попытаются развить успех".

На уточняющий вопрос о том, могут ли сепаратисты пойти в наступление на территорию Азербайджана, Пашинян ответил:

"Я не могу говорить за них. Эти решения принимают карабахские военачальники. Я оцениваю общую ситуацию".

По его словам, сегодня азербайджанская армия получает сокрушительные удары в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Мы можем сказать, что замысел карабахских военачальников сработал — они на юге сделали тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии", — заявил премьер-министр Армении.

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Напомним, ранее стало известно, что Франция инициирует проведение двух раундов по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Как известно, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва. Вслед за ней указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

До сих пор ситуация в регионе неспокойная.