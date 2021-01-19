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ПАСЕ проведет срочные дебаты из-за отравления Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Глава российской делегации в ПАСЕ заявил, что они не будут участвовать ни в одном из заседаний по Навальному

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил провести срочные дебаты из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

В частности, проведение срочных дебатов поддержали 20 участников правового комитета, против - 2. Отмечается, что российская делегация в полном составе отказалась принимать участие в сегодняшнем заседании.

В то же время глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что они не будут участвовать ни в одном из заседаний по Навальному.

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Напомним, ранее спецдокладчик ПАСЕ по делу Навального Жака Мэра заявил, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека 19 января проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам Мэра, расследование Bellingcat рождает новые вопросы к москве. Он также назвал "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его вероятных отравителей.

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