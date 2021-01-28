ПАСЕ отказалась от санкций в отношении делегации РФ и подтвердила ее полномочия

ПАСЕ

За такое решение проголосовали 107 парламентариев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию о подтверждении полномочий делегации России и не ввела против нее ограничения из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы. Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, документ поддержали 107 парламентариев, 36 выступили "против", а еще 24 воздержались. Российские депутаты не принимали участия в голосовании, поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ.

Следует заметить, что резолюция принята в наиболее расположенной к России редакции. Она предлагает признать, что в ряде вопросов РФ отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно усугубила ситуацию. Так документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и тому подобное.

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Также ПАСЕ осудила обострившиеся в последнее время авторитарные тенденции; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельная часть обвинений посвящена отравлению Алексея Навального, которое не расследовали и подавлению последних протестов.

В то же время проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкций в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

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Напомним, накануне Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации безо всяких ограничений.