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Партия Меркель окончательно избрала нового главу: Зеленский поздравил политика

Армин Лашет Global Look Press

Армин Лашет набрал более 80% голосов

В Германии главой партии Христианско-демократический союз, представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн Вестфалия Армин Лашет. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Отмечается, что сегодня, 22 января, были подведены итоги голосования по почте за делегатов ХДС. Согласно им, Лашет получил 83,35% голосов. Его конкурентами на пост главы партии были лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, поздравивший Армина Лашета с новой должностью. "Рад первым поздравить Армина Лашета после подтверждения результатов выборов. Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Германии во время онлайн-голосования главу правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета избрали главой правящей партии Христианско-демократический союз. Тогда Владимир Зеленский также поздравил Армина Лашета с победой в выборах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество стран.

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