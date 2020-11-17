Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Согласно статье 92 Конституции Турции, срок действия миссии может составить один год

Парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о командировании турецких военных в Азербайджан. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В тексте документа прописаны условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.

Администрация Эрдогана определит рамки миссии, численность персонала и сроки ее действия.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.