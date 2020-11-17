Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Согласно статье 92 Конституции Турции, срок действия миссии может составить один год
Парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о командировании турецких военных в Азербайджан. Об этом сообщает агентство Anadolu.
В тексте документа прописаны условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Совместного центра Турции и России по мониторингу за режимом прекращения огня.
"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.
Администрация Эрдогана определит рамки миссии, численность персонала и сроки ее действия.
Новости по теме: В Армению уже прибыли более 200 российских военных для контроля за прекращением огня в Карабахе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет наблюдать за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.