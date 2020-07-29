Парламент США впервые собрал вместе Apple, Google, Facebook и Amazon: Доказывать, что не монополисты

Согласно сообщению, Facebook, Google, Apple и Amazon обвиняются в нечестных бизнес-практиках, вследствие которых они закрепили монопольное положение на рынке.

К примеру, Apple обвиняют в ограничении в магазине приложений App Store, из-за которого владельцы приложений теряют часть прибыли. А Facebook обвиняют в создании монополии за приобретение своих конкурентов — таких как Instagram и Snapchat.

Как отмечается, Марк Цукерберг (Facebook), Сундар Пичаи (Google), Тим Кук (Apple) и Джефф Безос (Amazon) должны доказать перед конгрессменами, что они ведут честную конкуренцию в сферах, где оперируют. Большую часть своих выступлений они предварительно обнародовали.

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Ранее сообщалось, что акции Facebook упали на 8,3% после того, как крупный рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети, что уменьшило состояние Цукерберга на 7,2 млрд долларов.