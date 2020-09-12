Парламент Перу поддержал резолюцию о начале импичмента президента

Президент Перу Мартин Вискарра Фото из открытых источников

В парламенте убеждены, что Вискарра не может оставаться на занимаемой должности из-за "моральной неспособности"

Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) одобрил проект резолюции об отстранении от должности президента страны Мартина Вискарра. Об этом сообщает агентство Andina.

Как отмечается, предложение начать импичмент поддержали 65 депутатов при необходимых 52. Против высказались 36 членов парламента, а 24 - воздержались.

По словам авторов резолюции, президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Сиснеросе.

Так, документ о начале процесса импичмента был внесен после того, как в СМИ попали аудиозаписи с голосом президента Перу. На них Вискарра ведет частные разговоры с правительственными чиновниками о встречах с малоизвестным певцом Ричардом Сиснеросом, который замешан в деле о мошенничестве.

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В частности, речь идет о том, что Минкульт страны заключило контракт с Сиснеросом на десятки тысяч долларов якобы с нарушением действующих норм. Сейчас получение этих денег, а также возможные связи артиста с президентом расследуют Конгресс и генеральный аудитор Перу.

К слову, Мартин Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински. Тогда против бывшего лидера также был запущен процесс импичмента.

Очередные президентские и парламентские выборы в Перу запланированы на 11 апреля 2021 года.

Напомним, ранее бывшего президента Перу Педро Пабло Кучински отправили в следственный изолятор на три года. Экс-чиновник проходит по делу о коррупционном скандале вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht и подозревается в отмывании денег.