Парламент Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси
Парламентарии призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов
Во время внеочередной сессии Сейма Литвы была принята резолюция о не признании результатов выборов президента Беларуси и введении санкций в отношении должностных лиц этой страны. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.
"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А. Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости", - написал Линкявичюс.
Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств должностных лиц Беларуси. При этом парламентарии призвали власти прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов и отпустить всех задержанных.
"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил депутат Жигимантас Павильонис.
Также Литва намерена выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание лидеров ЕС для обсуждения ситуации в республике, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.
Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.
В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.
13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.
К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.
Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.