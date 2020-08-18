Парламент Литвы призвал не признавать Лукашенко президентом Беларуси

Президент Беларуси Лукашенко БЕЛТА

Парламентарии призвали власти Беларуси прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов

Во время внеочередной сессии Сейма Литвы была принята резолюция о не признании результатов выборов президента Беларуси и введении санкций в отношении должностных лиц этой страны. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси и А. Лукашенко законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости", - написал Линкявичюс.

Согласно документу, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств должностных лиц Беларуси. При этом парламентарии призвали власти прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов и отпустить всех задержанных.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил депутат Жигимантас Павильонис.

Также Литва намерена выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание лидеров ЕС для обсуждения ситуации в республике, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

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Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.