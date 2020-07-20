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Парламент Египта проголосовал за размещение военных сил в Ливии

Парламент Египта Associated Press News

Ранее президент Египта угрожал направить войска в Ливию

Парламент Египта разрешил президенту Абделю Фаттах-аль-Сиси размещать войска за пределами страны - речь идет о военной интервенции в соседнюю Ливию. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, такой шаг может вызвать противостояние Египта и Турции, которые поддерживают противоположные стороны в войне в Ливии. 

В июне президент Абдель Фаттах-аль-Сиси назвал стратегический прибрежный город Сирт "красной линией" и предупредил, что любое нападение на город располагает Каир к военным вмешательствам, чтобы защитить западную границу, где находятся значительные залежи нефти.

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Как отмечается, Ливия погрузилась в военный конфликт в 2011 году, когда был свергнут и  впоследствии убит диктатор Муаммар Каддафи. Сейчас страна разделена между правительством на востоке, объединенным с военным командующим Халифой Хафтаром, и правительством, которое поддерживают США, в Триполи на западе. Египет поддерживает ливийские силы, базирующиеся на востоке, а Турция поддерживает силы в столице Триполи. 

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Напомним, недавно Соединенные Штаты заявили о ввозе ЧВК "Вагнера" противопехотных мин в Ливию в обход эмбарго ООН. 

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