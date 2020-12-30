Парламент Британии утвердил торговое соглашение с Евросоюзом

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Условия соглашения должны вступить в силу уже с 1 января

В Великобритании палата общин парламента одобрила торговое соглашение с Европейским союзом относительно отношений после Brexit. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что соглашение поддержал 521 депутат страны, тогда как 73 выступили против. При этом за документ проголосовали обе крупнейшие британские партии – Лейбористская и Консервативная.

Против соглашения выступили представители Шотландской национальной партии, 11 либерал-демократов, а также трое депутатов от партии из Уэльса.

Теперь законопроект должен пройти процедуру третьего чтения, которая может стать формальной благодаря поддержке документа "консерваторами" и "лейбористами". Далее 31 декабря его должны рассмотреть члены верхней палаты лордов, после чего условия соглашения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, 24 декабря Европейский Союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. В ЕС заявили, что соглашение защитит интересы блока и конкуренцию.

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Впоследствии Европейская комиссия предложила применять соглашение между Британией и Евросоюзом относительно отношений после Brexit до ее ратификации. Такие планы объяснили завершением переходного периода.