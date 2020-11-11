Парламент Армении соберется на внеочередное заседание относительно отставки Пашиняна
Заседание созвали по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения"
Армянский парламент 11 ноября проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено теме отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель партии Армянская революционная федерация ("Дашнакцутюн") Ишхан Сагателян, передают "Новости Армении".
По его словам, заседание запланировано начать в 18:00 по киевскому времени. Оно было созвано по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".
Кроме этого, Ишхан Сагателян призвал участников акций протеста в Ереване требовать от депутатов правящего блока принять участие в этом заседании.
"Если хотя бы половина из 88 депутатов "Моего шага" примет участие в заседании, оно будет полномочным", - подчеркнул Сагателян.
Напомним, недавно представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время митинга на площади Свободы в Ереване заявил о создании "Комитета национального спасения" и отметил необходимость начать национально-освободительную борьбу для спасения Нагорного Карабаха.