Парламент Армении соберется на внеочередное заседание относительно отставки Пашиняна

Никол Пашинян Фото из открытых источников

Заседание созвали по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения"

Армянский парламент 11 ноября проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено теме отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель партии Армянская революционная федерация ("Дашнакцутюн") Ишхан Сагателян, передают "Новости Армении".

По его словам, заседание запланировано начать в 18:00 по киевскому времени. Оно было созвано по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Кроме этого, Ишхан Сагателян призвал участников акций протеста в Ереване требовать от депутатов правящего блока принять участие в этом заседании.

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"Если хотя бы половина из 88 депутатов "Моего шага" примет участие в заседании, оно будет полномочным", - подчеркнул Сагателян.

Напомним, недавно представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время митинга на площади Свободы в Ереване заявил о создании "Комитета национального спасения" и отметил необходимость начать национально-освободительную борьбу для спасения Нагорного Карабаха.