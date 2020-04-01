Парад 9 мая в Минске пройдет вечером, Лукашенко хочет успеть в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин Из открытых источников

Парад продлится 60 минут

Парад 75-летия победы во Второй мировой войне пройдет в Минске 9 мая вечером из-за решения президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. Об этом сообщает издание AFN со ссылкой на слова заместителя министра обороны Республики Беларусь Сергея Потапенко.

“Парад планируется провести в вечернее время традиционном формате с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут”, - сказал Потапенко.

В составе пешей колонны парада пройдут 20 белорусских парадных расчета и по одному из России и Китая. В составе механизированной колонны планируется участие 185 единиц техники в составе 18 парадных расчетов, включая БТР-82А и ракетные комплексы "Искандер". В параде будут задействованы 42 самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что Беларусь продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.