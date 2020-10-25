Папа Римский впервые в истории назначил в США темнокожего кардинала

Уилтон Грегори The Washington Post

Новоназначенный кардинал поддерживал ЛГБТ-сообщества и акции против расизма

Папа Римский Франциск назначил американским кардиналом 72-летнего архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори, который стал первым в истории США афроамериканцем на этом посту. Об этом сообщает Catholic Standart.

Отмечается, что Уилтон Грегори является одним из 13 кардиналов, объявленных Франциском в воскресенье, 25 октября. В прошлом году Грегори был назначен архиепископом Вашингтона, чтобы взять на себя должность кардинала Дональда Вурла, которого обвиняли в ненадлежащей работе с официальными злоупотреблениями.

Как сообщает The Washington Post, Грегори долгое время был одним из самых выдающихся католических лидеров США, возглавив Национальную конференцию католических епископов в начале 2000-х, когда она делала свою первую попытку составить руководящие принципы против злоупотреблений. В частности, новоназначенный кардинал объявил политику "нулевой терпимости" к развращению детей в католических церквях.

Кроме того, в мае текущего года Грегори поддержал мирные выступления Black Lives Matter и назвал молодежь в их рядах строителями "чего-то большего, чем просто народ, который уважает жизнь всех людей". Также кардинал неоднократно высказывался в поддержку ЛГБТ-людей и подчеркивал необходимость инклюзивности католицизма, а также поддержал родителей ЛГБТ-детей.

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Напомним, недавно Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков. Тогда он отметил, что представители ЛГБТ-сообществ имеют право на семью.