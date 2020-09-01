Папа Римский призвал списать долги бедным странам, пострадавшим от пандемии

Папа Римский Франциск CNN

В своем заявлении он упомянул историческую эксплуатацию южных стран западными державами

Папа Римский Франциск призвал мировые державы списать долги беднейшим странам, пострадавшим от пандемии COVID-19. Соответствующее заявление разместила пресс-служба Святого престола.

В своем заявлении он упомянул историческую эксплуатацию южных стран западными державами, что привело к "экологическому долгу" из-за разграбления ресурсов.

"В этом контексте я повторяю свой призыв к списанию долга наиболее уязвимых стран в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате COVID-19", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Папа Франциск заявил, что вспышка коронавируса является одной из "реакций природы" на людей, которые игнорируют экологический кризис.