Папа Римский призвал немедленно начать борьбу с климатическим кризисом

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Папа Франциск отметил необходимость срочно изменить нынешний образ жизни "на всех уровнях"

Папа Римский Франциск 10 октября призвал начать немедленно решать проблемы, связанные с климатическим кризисом. Об этом говорится в его обращении в рамках кампании "Обратный отсчет", сообщает DW.

По словам Папы Римского, существуют три направления деятельности, которые помогут избежать климатической катастрофы:

воспитание в людях осознания неотделимости проблем окружающей среды от человеческих потребностей;

обеспечение доступа к продовольствию и питьевой воде;

постепенное и неотложное замещение ископаемого топлива чистыми источниками энергии.

Так, Папа Франциск подчеркнул, что нельзя "игнорировать бремя малоимущих и пытать" планету, а можно менять нынешний образ жизни "на всех уровнях", По его убеждению, человечество должно приложить максимум усилий, чтобы создать в ближайшем десятилетии мир, "в котором мы сможем уделять внимание всем потребностям нынешних поколений без ущемления возможностей будущих поколений".

Заметим, кампанию "Обратный отсчет" 10 октября запустил частный некоммерческий фонд США TED. Она посвящена проблеме снижения выбросов парниковых газов. Отмечается, что инициативу поддержали более полусотни известных лиц, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и внук британской королевы принц Уильям.

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Напомним, ранее Папа Франциск отмечал, что вспышка коронавируса, по его убеждению, является одной из реакций природы на людей, которые игнорируют экологический кризис.