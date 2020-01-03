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Папа Римский принял отставку белорусского архиепископа, критиковавшего власть

Тадеуш Кондрусевич AP

Архиепископу в декабре разрешили вернуться в Беларусь

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа из Минска Тадеуша Кондрусевича, критиковавшего белорусские власти. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Отмечается, что отставка связана с получением такого права Кондрусевича по достижении им 75 лет. Кроме того, Франциск назначил нового апостольского администратора, который возглавит архиепископию Минска. Им стал епископ-помощник Пинской епархии Казимир Великоселец.

Как известно, Тадеушу Кондрусевичу разрешили вернуться в Беларусь лишь в декабре 2020 года. В августе архиепископу запретили въезд в страну из-за критики властей. При этом Александр Лукашенко обвинял Кондрусевича в заговоре для того, чтобы "разрушить страну".

Во время пребывания в Польше Кондрусевич дал интервью на радио, в котором призвал белорусскую милицию прекратить насилие против протестующих, а также требовал отставки Лукашенко.

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Напомним, недавно Папа Римский Франциск несмотря на болезнь, выступил со своим традиционным призывом, молитвой "Ангел Господень", к миру во всем мире. Во время своего выступления понтифик не проявлял признаков дискомфорта и не упоминал о проблемах со здоровьем.

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