Папа Римский поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Папа Римский Франциск также благословил нового президента

Папа Римский Франциск поздравил демократа Джо Байдена с избранием на пост президента США и благословил его. Это произошло во время телефонного разговора между политиком и понтификом, сообщает пресс-служба переходной команды Байдена.

Согласно сообщению, во время разговора Джо Байден акцентировал внимание на высокой роли Папы Римского в "достижении мира, примирения и всеобщей приверженности гуманизму" и поблагодарил за благословение.

"Избранный президент выразил желание сотрудничать на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, а также принятие и интеграция иммигрантов и беженцев в наши сообщества", - добавили в команде новоизбранного президента США.

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Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сразу поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах главы страны.

К поздравлений также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, дружба между Украиной и США становится крепче.

"Приветствую Джо Байдена, Камалу Харрис. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США", - отметил гарант.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Джо Байдена еще рано поздравлять с победой в президентских выборах в США. Он считает, что корректнее будет дождаться официального подведения итогов.