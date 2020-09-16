Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь
Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви
По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, Папа Римский Франциск рассмотрит идею посетить Беларусь. Об этом сообщает Римско-католическая церковь в Беларуси.
Кроме этого, он добавил, что Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви.
Однако такие планы никогда не доходили до конкретных действий. Сейчас же из-за пандемии все заблокировано неизвестно на какое время.
В Ватикане отметили, что следят за ситуацией, которая сложилась с выдворением из Беларуси лидера римо-католиков Тадеуша Кондрусевича.
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Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал мировые державы списать долги беднейшим странам, пострадавшим от пандемии COVID-19.