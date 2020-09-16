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Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь

Папа Римский Франциск CNN

Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви

По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, Папа Римский Франциск рассмотрит идею посетить Беларусь. Об этом сообщает Римско-католическая церковь в Беларуси.

Кроме этого, он добавил, что Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви. 

Однако такие планы никогда не доходили до конкретных действий. Сейчас же из-за пандемии все заблокировано неизвестно на какое время. 

В Ватикане отметили, что следят за ситуацией, которая сложилась с выдворением из Беларуси лидера римо-католиков Тадеуша Кондрусевича. 

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал мировые державы списать долги беднейшим странам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

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