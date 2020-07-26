Папа Римский поддержал прекращение огня на востоке Украины
Он надеется, что соглашение удастся реализовать на практике
Папа Римский Франциск заявил, что рад подписанию соглашения о прекращении огня, которое имеет целью проложить путь к миру на востоке Украины, и призвал к эффективному процессу разоружения и разминирования. Об этом сообщает Vatican News.
"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа.
Также Папа Франциск отметил, что только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и которое так долго ждет народ.
Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.