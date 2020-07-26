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Папа Римский поддержал прекращение огня на востоке Украины

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Он надеется, что соглашение удастся реализовать на практике

Папа Римский Франциск заявил, что рад подписанию соглашения о прекращении огня, которое имеет целью проложить путь к миру на востоке Украины, и призвал к эффективному процессу разоружения и разминирования. Об этом сообщает Vatican News

"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа. 

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Также Папа Франциск отметил, что только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и которое так долго ждет народ.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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