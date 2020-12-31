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Папа Римский не будет возглавлять новогоднее богослужение из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск

 EPA

У Франциска болезненная невралгия седалищного нерва

В Ватикане заявили, что учитывая проблемы со здоровьем Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайших богослужений. Об этом сообщает Радио Свобода

"Вследствие болезненной невралгии седалищного нерва Святейший Отец сегодня вечером и завтра утром не будет возглавлять богослужение при кафедральном престоле базилики Святого Петра", - пояснили в Ватикане.

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В то же время Папа Франциск проведет молитву "Ангел Господень" 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было предусмотрено.

Как отмечается, вечернюю и благодарственную молитву за уходящий год вечером 31 декабря возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

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Напомним, во время рождественского послания "Urbi et Orbi" Папа Римский Франциск вспомнил о конфликте на востоке Украины

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